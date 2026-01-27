El PSC reprocha a Junts que vote junto a PP y Vox en el Congreso "para tumbar cuestiones sociales"

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, durante una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha reprochado este martes a Junts que "vuelve a actuar concertadamente con PP y Vox para tumbar cuestiones sociales" en el Congreso.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament en relación al rechazo de Junts al decreto de revalorización de las pensiones que se votará en el Congreso este martes, y ha apuntado a "mentiras y bulos que no responden a la realidad" sobre esta cuestión.

"Nos preguntamos cuál de las medidas sociales que contempla este decreto les resulta tan molesta, si el Ingreso Mínimo Vital y la prohibición de cortes de suministros de luz, gas y agua a familias vulnerables", ha criticado.