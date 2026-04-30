El Puerto de Barcelona adjudica la OPS de la Terminal G a PowerCon por 10,4 millones

Espacio que ocupará la futura Terminal G de cruceros del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Puerto de Barcelona ha adjudicado el proyecto para la instalación del sistema 'onshore power supply' (OPS) en la futura Terminal G de cruceros a PowerCon por 10,4 millones de euros, informa el enclave en un comunicado este jueves.

El contrato tiene una duración de cinco años y contempla un plazo de 22 meses para la redacción, construcción y puesta en marcha del OPS.

La empresa realizará un proyecto llaves en mano que incluye las obras asociadas, como la conexión a la red eléctrica, la solución de gestión de cables para conectar los barcos y la subestación eléctrica en la propia terminal, así como el servicio de conexión, desconexión y mantenimiento.

Este proyecto se integra en el Plan Nexigen para electrificar los muelles del Puerto, con el fin de reducir al mínimo las emisiones contaminantes y los ruidos generados por los barcos cuando están atracados.

La futura Terminal G estará operada por Royal Caribbean Group a través de Catalonia Cruise Terminal G, y está previsto que entre en funcionamiento en 2027.