Puerto de Barcelona y BlueTechPort lanzan el programa internacional Lighthouse para atraer startups

Panorámica del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona y el BlueTechPort ponen en marcha este jueves, con la apertura de inscripciones, el Programa Internacional de Aceleración Lighthouse, una nueva iniciativa concebida para atraer a startups internacionales que desarrollen soluciones innovadoras en el ámbito marítimo, portuario, logístico y de la economía azul en sentido amplio.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de junio de 2026 y se dirige a startups con ambición global, en fase inicial o de crecimiento inicial, que desarrollen tecnologías maduras, informa la infraestructura en un comunicado.

El programa está liderado por BlueTechPort y cuenta con el apoyo del Puerto de Barcelona y con la experiencia técnica de Mind the Bridge.

Barcelona y su puerto "se han posicionado progresivamente como uno de los hubs más dinámicos de Europa en innovación marítima y economía azul, gracias a la combinación de un gran puerto global, una sólida colaboración público-privada, instituciones de investigación de primer nivel y un ecosistema creciente de startups", explican.

Según el Observatorio de la Economía Azul, este sector generó un volumen de negocio de más de 11.190 millones de euros en Barcelona, lo que supone el 5% de la actividad económica total de la ciudad.

"Se trata de un sector que abarca actividades de alto valor añadido con niveles de productividad más de un 20% superiores a la media de la ciudad", añaden.

DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La directora de Innovación y Estrategia de Economía Azul del Puerto de Barcelona, Emma Cobos, ha recordado que "la innovación, la digitalización y la sostenibilidad son pilares clave de la estrategia del Puerto de Barcelona" y que este programa refuerza el compromiso de convertirse en un hub logístico inteligente, descarbonizado y orientado a la innovación.

En este contexto, BlueTechPort, el hub de innovación en economía azul del Puerto de Barcelona gestionado por el World Trade Center Barcelona, juega "un papel clave en la promoción de la innovación y en la conexión entre los diferentes agentes del ecosistema".

El consejero delegado del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha destacado que "BlueTechPort se nació para convertir Barcelona en el principal hub de la economía azul del Mediterráneo" y y con Lighthouse, el Puerto se abre como laboratorio real para startups globales.

Las startups seleccionadas dentro de este programa se beneficiarán de mentoría personalizada y asesoramiento experto, acceso a oportunidades de pilotos y pruebas reales, conexiones con corporaciones, puertos e inversionistas y la participación en Smart City Expo World Congress - Tomorrow.Blue Economy del 3 al 5 de noviembre de 2026.

ÁMBITOS CLAVE

La edición de este año del programa seleccionará hasta 8 startups en ámbitos clave como portes digitales y automatización; logística y movilidad marítima; infraestructuras y resiliencia marítima; sostenibilidad portuaria y marítima; monitorización oceánica y ambiental y biotecnología marina.

Como hub empresarial ubicado en el área portuaria, BlueTechPort tendrá un papel destacado en la conexión de la comunidad empresarial internacional con el programa y Mind the Bridge aportará su experiencia en aceleración internacional e innovación abierta.

"Los puertos se están convirtiendo en potentes plataformas de innovación y en polos de atracción para startups y talento internacional", señala la managing director Europa de Mind the Bridge, Francesca Cavanna.