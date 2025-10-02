El Puerto de Barcelona incorpora un 'nido de drones' a su protección portuaria. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha incorporado a su sistema de protección un 'nido de drones', una estación para la recarga, despegue y aterrizaje de estas aeronaves, con el objetivo de mejorar la eficiencia de su operativa de seguridad, informa en un comunicado este jueves.

Servirá para reforzar la capacidad de respuesta del puerto barcelonés ante emergencias y amenazas, al tiempo que permite dar apoyo a tareas de inspección de infraestructuras, generar imágenes de alta precisión y retransmitir imágenes en tiempo real de zonas donde las cámaras convencionales no llegan.

El director de Seguridad Corporativa del Puerto de Barcelona, Bernat Baró, ha asegurado que el nuevo equipo "da una nueva dimensión a las operaciones con drones" al resolver problemas que puedan surgir en cuestión de minutos y en todo el recinto.

El nuevo dispositivo, un DJI Dock 3, consiste en una estación física que da cobijo y carga el dron mientras no se está utilizando, al tiempo que permite su despegue y aterrizaje de forma remota.

Así, en caso de necesidad y aprovechando la red 5G desplegada en el Puerto de Barcelona, desde el departamento de Protección Portuaria pueden controlar el dron de forma inmediata desde el mismo centro de control de la Policía Portuaria y volar hasta cualquier punto del entorno.