El Puerto de Barcelona presentará sus proyectos en el 4YFN del Mobile World Congress

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha anunciado que presentará sus proyectos en el evento 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress 2022, que se celebrará entre el 28 de febrero y el 3 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

En un comunicado este viernes, la infraestructura ha explicado que contará con un espacio en el congreso en el que informará de los proyectos que desarrolla en materia de innovación, además de los diferentes programas y eventos que tiene en marcha.

Los directivos del Puerto relacionados con la innovación participarán en conferencias y mesas redondas durante el 4YFN.

En concreto, el responsable de Innovación, Carles Rúa, hablará sobre procesos de automatización en una mesa redonda el 1 de marzo, y la director de Innovación y Estrategia de Negocio, Emma Cobos, participará en una mesa redonda organizada por Barcelona Activa.

El 4YFN es el punto de encuentro de las empresas emergentes, los emprendedores, los inversores y las instituciones públicas para impulsar los proyectos más innovadores.