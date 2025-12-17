El Puerto de Barcelona prorroga la autorización de la transmisión del 50% de acciones de Best a TiL

El Puerto de Barcelona prorroga la autorización de la transmisión del 50% de Best a TiL - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha aprobado prorrogar otros 6 meses la autorización otorgada en junio para la transmisión del 50% de las acciones de Terminal Catalunya (Tercat) por parte de Barcelona Europe South Terminal (Best) en Terminal Investments Limited Holding (TiL), empresa participada mayoritariamente por MSC.

El consejo de administración autorizó hace 6 meses esta operación con unas condiciones para garantizar "la no discriminación entre usuarios, la continuidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones concesionales".

La voluntad también era mantener los compromisos asumidos por Tercat en su momento.

Esta autorización, supeditada a la aprobación de las autoridades de la competencia correspondientes y a las condiciones que éstas puedan acordar, era válida para un período de 6 meses, prorrogable.

Dado que la operación no ha podido cerrarse en el plazo de 6 meses, el consejo de administración ha acordado otorgar la prórroga prevista, siempre bajo las condiciones establecidas inicialmente.

EXPOSICIÓN SOBRE ANDRÉS INIESTA

Paralelamente, se ha aprobado otorgar una concesión a la empresa AC House Barcelona SL para convertir al antiguo edificio Imax en un espacio para exposiciones inmersivas, que se estrenará a finales de 2026 con una instalación titulada "Iniesta: el juego interior", sobre la trayectoria y legado del futbolista Andrés Iniesta.

El proyecto transformará el interior del edificio derruyendo el anfiteatro de butacas para generar un espacio diáfano que acoja las exposiciones, y la empresa concesionaria invertirá casi 2,5 millones de euros, que también harán posible el diseño museográfico y la producción tecnológica necesaria.

La concesión, con una superficie de 2.250 metros cuadrados y otorgada para los próximos cuatro años, supondrá el relevo del America's Cup Experience, un centro de divulgación promovido por la propia empresa AC House Barcelona sobre la historia y el funcionamiento de la Copa América de Vela.

DISTINCIONES A LA POLICÍA PORTUARIA

Por último, el consejo de administración también ha aprobado el Reglamento interno de honores, felicitaciones y distinciones de la Policía Portuaria, a fin de instaurar el Día de la Policía Portuaria de Barcelona, con la voluntad de ser un acto de reconocimiento y una fiesta para el colectivo.

Además, regulará los requisitos para la concesión de honores, felicitaciones y distinciones.