El Puerto de Barcelona reúne a 400 profesionales en la conferencia WISTA International

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, en la inauguración del WITSA International 2025. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha reunido a más de 400 profesionales de 62 países en la conferencia anual de la Women's International Shipping & Trading Association (WISTA International) que ha acogido entre el miércoles y el viernes.

Se trata de un evento que impulsa el liderazgo femenino en el sector marítimo y logístico que ha inaugurado el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, quien ha destacado su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la igualdad de oportunidades, informa el puerto en un comunicado este viernes.

"Desde el Puerto de Barcelona, estamos comprometidos con promover la paridad en todos los ámbitos, técnicos y directivos, porque sabemos que un sector más igualitario es también más competitivo", ha subrayado Carbonell.

Ha hecho referencia a los principales retos del sector marítimo internacional, explicando que ante la crisis climática, la revolución tecnológica y la sostenibilidad, hace falta "cuestionar el 'statu quo', innovar incluso en los contextos más difíciles y avanzar hacia un horizonte más justo y eficiente".

Este viernes, los asistentes han conocido las infraestructuras estratégicas del puerto durante varias visitas técnicas, entre las que destaca una con la directora de Relaciones Internacionales, Ingrid Boqué, quien ha mostrado los proyectos de innovación y sostenibilidad que impulsa la entidad portuaria.