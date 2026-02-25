El Puerto de Barcelona saca a concurso la terminal multipropósito del muelle Príncipe de España

Vista aérea del muelle Príncipe de España - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha autorizado este miércoles el inicio del proceso de licitación para adjudicar una terminal marítima pública multipropósito, situada en el muelle Príncipe de España y que dará continuidad a la actividad de carga general no contenizada, a raíz del vencimiento de la concesión actual este año.

La licitación contempla una inversión de unos 3,6 millones de euros en obra civil e instalaciones y la terminal deberá disponer, como mínimo, de 3 grúas móviles (2 con menos de 5 años de antigüedad) y de 6 equipos auxiliares para manipular mercancías, según ha informado la entidad portuaria en un comunicado.

En caso de que los tráficos superen determinados umbrales (15.000 TEUs anuales o 50.000 toneladas de carga rodada), deberán realizarse inversiones adicionales en maquinaria especializada.

La concesión se otorgará por un período de 16 años, con la posibilidad de extinción anticipada a partir del décimo año, en caso de que sea necesaria una reordenación de actividades dentro del recinto portuario, un escenario en el que el concesionario tendrá derecho a una compensación por las inversiones no amortizadas.

La futura instalación dispondrá de una superficie de 87.425 m2 y de los edificios de oficinas y aparcamiento existentes, que se mantendrán, mientras que el resto de estructuras podrán ser rehabilitadas o sustituidas, según la propuesta del adjudicatario.