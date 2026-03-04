Los puertos de Palamós y Roses (Girona) prevén 70.000 cruceristas con un impacto de 6,7 millones

Archivo - El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Palamós (Girona), Antoni Batxiller, el alcalde de Roses (Girona), Josep. M. Martínez, la alcaldesa de Palamós (Girona), Maroa Puig, y la directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca. - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

Los puertos de Palamós y Roses (Girona) prevén una cifra "récord" de 70.000 turistas de crucero en la temporada 2026, un millar más que el año anterior, con un impacto económico estimado de 6,7 millones de euros, otro 1,5% más interanual, según datos del sector compartidos este miércoles por el Govern en un comunicado.

En total, ambas infraestructuras, que son "puertos de escala" en los que los cruceros amarran unas horas antes de continuar su ruta por el Mediterráneo, estiman que acogerán 74 escalas.

En concreto, el puerto de Palamós prevé cerrar la temporada 67.000 pasajeros, un 3% más que el año anterior, y 65 escalas, en línea con la temporada previa.

Desde el Govern han destacado que un 74% de los cruceros llegarán al municipio en temporada baja, frente al 26% restante que lo hará en temporada alta, cifras que ayudarán a "diversificar y desestacionalizar" la actividad turística de Palamós, y contribuir así a mejorar la ocupación y economía.

El puerto de Palamós ha inaugurado este miércoles la temporada, en un acto que ha contado con la presencia de a directora general de Ports de la Generalitat, Ester Roca; la alcaldesa del municipio, Maria Puig, y el alcalde de Roses, Josep. M. Martínez, y que ha coincidido con la escala del crucero Silver Muse, de la empresa norteamericana Silversea.