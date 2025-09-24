Puigdemont acusa a PP, Vox y Podemos de ponerse de acuerdo para no dar competencias a Catalunya

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado a PP, Vox y Podemos de ponerse de acuerdo en el Congreso para que Catalunya no tenga las competencias en inmigración: "No lo quieren porque es Catalunya quien lo pide".

"Quieren que Catalunya tenga un problema, porque de este problema hacen votos", ha dicho en un vídeo difundido por el partido este miércoles, en el que ha asegurado que la inmensa mayoría de los representantes catalanes votaron a favor de esta delegación.

Ha afirmado que "una nación necesita gestionar lo que es hoy uno de los principales impactos que hay sobre políticas públicas" y porque, a su juicio, no ha funcionado la gestión estatal.

"LA EXTREMA ESPAÑA"

Puigdemont ha lamentado que "no hay mucha sorpresa en el hecho de que la extrema España se ponga de acuerdo cuando se trata de Catalunya" y ha dicho que no se trata solo de que no se pongan precauciones, en sus palabras, sino de que no hay cordón sanitario que valga.

"Y si Podemos debe juntarse con Vox para impedir que Catalunya tenga competencias, Podemos se junta y se juntará con Vox para impedir que Catalunya tenga competencias", ha añadido.