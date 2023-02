Puigdemont acusa al Rey de ser "quién más hecho para identificar objetivamente" a los independentistas

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este miércoles al Rey de ser "el que más ha hecho para identificar objetivamente" a los independentistas con el discurso que hizo el 3 de octubre de 2017, dos días después del 1-O.

"Quién más ha hecho para identificarnos objetivamente fue el rey español en su discurso del 3 de octubre, cuando ordena nuestra persecución colectiva. Somos el 'ellos' del '¡A por ellos!. Somos los 'catalufos', los 'polacos', los 'lacis'. Somos lo que cuando hablamos catalán, nos insultan", ha apuntado en un hilo de Twitter recogido por Europa Press.

Lo ha dicho después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recogiera que se puede denegar una euroorden argumentando riesgo de vulneración de derechos fundamentales y por deficiencias del sistema judicial que afecte a un "grupo objetivamente identificable de personas".

Según Puigdemont, los independentistas son también los que escogen representantes políticos "que no pueden ejercer con normalidad, son suspendidos por razones políticas y son privados del derecho de expresión si hablan en catalán en el Parlamento español".

"Somos los que la policía española pega por ir a votar pacíficamente. Somos los que no nos está permitido hablar nuestra lengua en el PE porque el gobierno de España no quiere. Somos los que aprobamos un Estatut y no lo podemos utilizar porque lo desfiguró un tribunal politizado", ha asegurado.

Así, el expresidente catalán considera que para identificarlos sólo hay que mirar el mapa, la historia y el presente de Catalunya: "Somos los de la nación que el Estado español combate desde hace siglos, también hoy y seguirá haciendo mientras pueda".

Por ello, cree que sólo tiene un salida "para sobrevivir y vivir dignamente", y ésta pasa por la independencia.