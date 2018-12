Puigdemont acusa a Sánchez de tener "la indecencia de reírse de una huelga de hambre"

Publicado 17/12/2018 20:44:08 CET

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener "la indecencia de reírse de una huelga de hambre que denuncia el incumplimiento de la ley".

En un apunte de Twitter recogido por Europa Press, Puigdemont ha reaccionado a las palabras de este lunes de Sánchez, que ha subrayado la división que, a su juicio, hay entre las fuerzas independentistas catalanas y ha afirmado: "No se ponen de acuerdo ni para una huelga de hambre".

Puigdemont ha calificado a Sánchez de ser poco serio: "No tiene mayoría, no tiene presupuestos, no tiene proyecto, su partido acaba de recibir un revolcón en Andalucía... y tiene la indecencia de reírse de una huelga de hambre".