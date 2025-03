Puigdemont afea a Illa su gestión con Rodalies: "Esta es la normalidad del 'Govern de tots'"

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su gestión con el servicio de Rodalies: "Esta es la normalidad del 'Govern de todos'. Ya basta".

"El presidente Illa no podrá esconderse más tiempo tras la estrategia de la anestesia, por lo que deberá comparecer de manera extraordinaria y dar la cara para defender a los catalanes, no a sus compañeros de partido en Madrid", ha dicho en una publicación en 'X' de este viernes recogida por Europa Press.

Ha criticado que Junts se quede solo cuando advierten que las inversiones en Catalunya no se ejecutan, a su juicio, nunca mientras que en Madrid se hace por encima y ha advertido que su partido no ha aprobado los presupuestos del gobierno español "como hacen otros" ni los negociaran hasta que el ejecutivo central no pague lo que debe a Catalunya.