Puigdemont apela a una "movilización permanente" en defensa del catalán

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apelado este martes a una "movilización permanente" en defensa del catalán, petición que considera que cobra un sentido muy especial a dos días de celebrar Sant Jordi.

"Celebro todas las iniciativas que se hacen en este sentido, animo a la gente a participar de ella, no sólo en Sant Jordi, en Sant Jordi especialmente, pero a lo largo del año", ha subrayado en un video colgado en Instagram recogido por Europa Press.

Según Puigdemont, los catalanes, además de practicar, leer y escribir en esta lengua, deben movilizarse, comprometerse y militar en favor del catalán porque está "amenazado desde el exterior".

Pese al esfuerzo que puede suponer en relación a los que hablan otras lenguas que tienen "las estructuras de un estado que las protegen", ha emplazado a llevar a cabo esta movilización frente a los que la querrían, a su juicio, minorizada y apartada.

"Es una lengua de cultura, de creación, es una lengua internacional, es una lengua histórica y sobre todo es la lengua propia de Catalunya", ha recalcado Puigdemont, por lo que defiende que los catalanes tienen el deber añadido de movilizarse en su defensa, más allá de utilizarla.