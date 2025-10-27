Puigdemont y la cúpula de Junts empiezan la reunión para decidir si rompen con el PSOE

Archivo - El líder de Junts, Carles Puigdemont, junto a los miembros de la ejecutiva del partido Jeanine Abella, Mònica Sales y Salvador Vergès
Archivo - El líder de Junts, Carles Puigdemont, junto a los miembros de la ejecutiva del partido Jeanine Abella, Mònica Sales y Salvador Vergès - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Actualizado: lunes, 27 octubre 2025 10:16

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los restos de miembros de la dirección del partido han empezado este lunes a las 10.00 horas la reunión que se celebra en Perpignan (Francia) para decidir si rompen con el PSOE, decisión que probablemente someterán a votación de la militancia.

Según consta en el orden del día del encuentro, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las "acciones a emprender", y se prevé que haya una comparecencia pública a las 17.00 horas.

Puigdemont ha llegado al lugar de la reunión pocos minutos después de las 9.00 horas así como el resto de miembros de la cúpula de Junts.

