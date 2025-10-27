Illa pide a Junts que decida sobre Sánchez "con sensatez" y pensando en los intereses de Catalunya

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), saluda al presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (d), durante una reunión, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Jasper Jacobs / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la dirección de Junts que actúe "con sensatez y pensando, antes que nada, en Catalunya y los intereses de los catalanes", sobre su decisión de romper o no con el PSOE, en el marco de la reunión de la ejecutiva qe celebra este lunes el partido en Perpignan (Francia) para decidirlo y someterlo a la votación de la militancia.

Así se ha manifestado este lunes en una entrevista de 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4' recogida por Europa Press, en la que Illa ha asegurado que el Gobierno está cumpliendo con sus compromisos, y que la alternativa al presidente, Pedro Sánchez, sería "involucionista".

Según él, todo lo que depende del Gobierno se ha cumplido, y lo ha ejemplificado con la aprobación de la amnistía por parte del Congreso de los Diputados, la propuesta para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat, y la oficialidad del catalán en Europa: "Nunca se ha estado tan cerca de que el catalán tenga estatus oficial en Europa", ha sostenido.

Ha deseado que se imponga el sentido común en la decisión de los de Carles Puigdemont, pero ha mantenido que Sánchez puede continuar al frente del Gobierno a pesar de lo que decidan: "El programa del gobierno del presidente Sánchez es un programa estimulante en sí mismo por España, y por supuesto para Catalunya es positivo".

Además, ha pedido reflexionar sobre cuál sería la alternativa a un Gobierno encabezado por el PSOE, algo que cree que le corresponderá a Junts explicar "en función de la decisión que tomen" esta tarde.

INCUMPLIMIENTOS

Junts señala incumplimientos en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del 'procés', en el hecho que el catalán no sea aún oficial en Europa o que el Congreso no haya aprobado la delegación de competencias en inmigración.

Sobre la primera cuestión, Illa ha reiterado que el Gobierno impulsó el olvido penal en el Congreso, que han exigido al Tribunal Supremo que respete la voluntad del poder legislativo, pero que Sánchez "no puede escribir una sentencia del Tribunal Supremo", y sobre la delegación de competencias, ha señalado la negativa de Podemos a la medida.

Respecto al catalán en Europa, se ha referido al comunicado entre España y Alemania que anunciaba la apertura de un diálogo bilateral sobre esta cuestión, y ha apuntado que los culpables de que todavía no se haya aprobado son el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros dirigentes populares: "Lo sabe todo el mundo. Y Dolors Montserrat. Y dirigentes del PP, que no sé qué ganan con esto".

NEGOCIAR UN REFERÉNDUM

Junts también ha acusado a Illa de torpedear el acuerdo con el PSOE por los posicionamientos del PSC en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament de principios de octubre, y concretamente su negativa a la propuesta 'juntaire' de avalar que el PSOE hable con Junts en sus negociaciones sobre la celebración de un referéndum.

Preguntado por esta cuestión, Illa ha replicado que él, si algo ha hecho, es "intentar ayudar a que la mayoría de investidura de Pedro Sánchez sea una mayoría que funcione" y ha sostenido que ni el PSC ni el PSOE están a favor de un referéndum, porque, en sus palabras, no es un camino en el que esté la sociedad catalana.