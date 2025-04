Puigdemont dice que Illa va "tarde y mal" y pide una auditoría para aprender de la crisis

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reaccionado "tarde y mal" a la crisis del apagón y ha pedido una buena auditoría para aprender de la experiencia, en sus palabras.

"En crisis de esta magnitud es necesario salir antes y transmitir serenidad en momentos demasiado propicios a la especulación, la conspiranoia y la desorientación. La información de servicio es una cosa, y el liderazgo es otra", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este lunes.

Asimismo, ha señalado que no tiene motivos para dudar de que los protocolos se han aplicado correctamente pese a que no se haya evitado el colapso y ha criticado que las instituciones que cerraron sus cuentas de 'X' no hayan tenido "todos los canales a disposición" de los usuarios.