Puigdemont lamenta la muerte de Vilarrubí y le recuerda como "una persona de país" comprometida con la "libertad"

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, interviene durante una conferencia, en el Liceu Renouvier, a 19 de agosto de 2025, en Prada de Conflent (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentado la muerte del empresario y directivo Carles Vilarrubí, a quien ha recordado como "una persona de país" comprometida con la "libertad".

"Lamento mucho la muerte de Carles Vilarrubí. Una persona de país, comprometida desde siempre con la nación, nuestra lengua y libertad. Que descanse en paz", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El empresario, directivo, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona Carles Vilarrubí ha fallecido este domingo a los 71 años, según han informado esta mañana fuentes conocedoras.

Carles Vilarrubí i Carrió era esposo de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.

Presidía la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició desde 2016, fue directivo de Catalunya Ràdio durante su fundación, consejero de la CCMA, y fue cercano a CiU desde sus orígenes.