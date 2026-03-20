Puigdemont pide a Illa escuchar a los docentes movilizados y que la Generalitat "rectifique"

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya y líder de Junts, Carles Puigdemont. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que escuche a los docentes que se han manifestado en Barcelona para pedir mejoras laborales y que el Govern "rectifique".

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press en el que el también expresidente de la Generalitat ha señalado que "el éxito de la movilización es indiscutible, contundente y suficiente" como para que el Govern rectifique, según él.

"Un Govern que no escucha no será nunca el Govern de todos", y ha asegurado que los docentes son uno de los pilares de la sociedad, por lo que ha llamado a que se les escuche.

Según datos de la Conselleria de Educación, casi un 40% de los docentes se han sumado a la huelga este viernes, pero los sindicatos elevan esta cifra hasta el 85%.

Los sindicatos convocantes Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC no están de acuerdo con el pacto del Govern con CC.OO. Educació y UGT de Catalunya porque lo ven "insuficiente" y critican que no representa a la mayoría.