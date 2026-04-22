Puigdemont reclama a Urtasun que defienda las pinturas de Sijena: "Corren peligro objetivo"

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que defienda las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena de su traslado del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC): "Corren peligro objetivo", ha alertado.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha reprochado a Urtasun que esté haciendo "más o menos lo mismo" que hace la Generalitat por defender el catalán, cuando debería hacer todo lo posible por que no se pongan en riesgo las pinturas.

"Quien ama la cultura y el patrimonio debe hacer todo lo posible para evitar el riesgo que les amenaza, pero los tribunales les amenazan a ellos y no toman ninguna medida ante las advertencias que se les hacen llegar", ha afirmado en el mensaje.