Puigdemont recuerda a Garaikoetxea como un "patriota" que sirvió honorablemente al pueblo vasco

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha recordado al exlehendakari Carlos Garaikoetxea como un "patriota" que sirvió honorablemente al pueblo vasco.

"Ha muerto el lehendakari Carlos Garaikoetxea. Un patriota, un referente", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press, donde ha trasladado su pésame a los familiares y amigos del exmandatario.

Garaikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, ha fallecido a los 87 años de edad a causa de un infarto.