Puigdemont reivindica la "fortaleza" de Junts tras avalar su militancia la ruptura con el PSOE

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. - Glòria Sánchez - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 30 octubre 2025 19:38

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado este jueves la "fortaleza" de su formación después de que un 86,98% de la militancia haya avalado en una consulta interna el acuerdo de la dirección de romper con el PSOE.

"La alta participación, el debate interno que hemos tenido y el resultado de la consulta evidencian la fortaleza de Junts. Nos preocupa el país y nos preocupa su gente, por eso nos sentimos comprometidos a tomar decisiones difíciles, que son extrañas en un entorno dominado por el relato fácil de brocha gorda, la demagogia sobre temas complejos y el populismo de los dos extremos", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Así, ha agradecido a todos los afiliados que han participado en la consulta por haber contribuido "a esta fortaleza" de la formación.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado