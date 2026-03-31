Puigdemont replica a Vila que el catalán es la lengua propia de Catalunya, no una "percepción"

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha replicado este martes al conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, que el catalán es la lengua propia de Catalunya: "No es una cuestión de 'percepción', si no de derecho, de ley".

Así lo ha manifestado en un apunte en X recogido por Europa Press después de que Vila afirmara en una entrevista en TV3 que la percepción mayoritaria en Catalunya es que el catalán es la lengua propia en Catalunya, lo que para Puigdemont supone ignorar lo que reza el artículo 6 del Estatut.

"Y esta actitud revela un acomplejamiento incompatible con ser el máximo responsable de la política lingüística en una situación de emergencia", ha lamentado.

En su opinión, la fuerza legal de la condición de ser 'lengua propia' tiene mucho más recorrido y orientaría mejor las políticas del departamento "que si lo considerara simplemente una 'percepción' en que la mayoría está de acuerdo".

También ha asegurado que los dos ejemplos que citó en la entrevista en defensa del Gobierno son dos exigencias de Junts: la petición de la oficialidad del catalán en la UE y la catalanización de La2.

"Aún podía haber añadido otra, que es la oficialidad del catalán en el Congreso de los Diputados de pleno derecho, no como una concesión amable de la presidencia de la Cámara", ha apuntado.