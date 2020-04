Puigneró defiende que una Catalunya independiente gestionaría "mejor" la crisis del coronavirus

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defendido que una Catalunya independiente gestionaría "diferente y mejor" la crisis del coronavirus y que la centralización del Gobierno ha sido poco eficiente, de lo que ha dicho que hay pruebas cada día.

Lo ha defendido en una comparecencia este lunes por vía telemática para responder sobre la gestión de la emergencia provocada por el Covid-19 al ser preguntado por el diputado David Cid (Comuns) por las declaraciones de la portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Meritxell Budó, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell.

"Creo que no les descubriré que yo soy independentista. Por lo tanto, en este sentido, defiendo que un Estado independiente gestionaría mejor esta crisis, en todos los sentidos. Creo que con esto lo digo todo y no me he escondido nunca", ha remarcado.