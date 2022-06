Puigneró ve "un punto de irresponsabilidad" en la reducción de tarifas del transporte público

Critica que no se haya informado a la Generalitat: "Vamos un poco a ciegas"

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ve "un punto de irresponsabilidad" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar una rebaja de las tarifas del transporte público del 50% en el caso de los abonos gestionados por el Estado y del 30% en los gestionados por las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.

En una entrevista a Rac1 recogida este domingo por Europa Press, Puigneró ha lamentado que las explicaciones sobre cómo implementar la medida se conocerán antes del 15 de julio mediante una orden ministerial: "Vamos un poco a ciegas y es un poco lamentable", ha dicho, y cree que los ciudadanos van a comenzar a exigir la ayuda antes de que se implemente el 1 de setiembre.

Ha criticado que "en ningún momento" el Govern había sido informado de esta medida que afectará sus cuentas al complementar la rebaja del 30% para llegar al 50%, y que también tendrá afectación sobre las empresas de transporte, que pueden sufrir problemas de liquidez, según él.

Sin embargo, también ha dicho que "puntualmente hacer una rebaja del precio del billete puede ayudar", pero que lo que realmente esperan los ciudadanos de Catalunya es un traspaso de la gestión del servicio a la Generalitat, porque ahora mismo es un desastre, en sus palabras.

Ha insistido en que las tarifas están reducidas en un 25% desde 2019 y, preguntado por la posibilidad de no aplicar el 30% de reducción que propone el Gobierno, se ha preguntado: "¿Quién no lo hará?", y ha remarcado que tendría que ser una medida pactada y que supondrá entre 22 y 24 millones de euros para la Generalitat.

DÉFICIT

Sobre la posibilidad de alargar la rebaja más allá de final de año, ha respondido que debe ser una medida "temporal" porque, si se mantiene en el tiempo, puede generar más déficit en el servicio de transporte público, y ha criticado que ya existe un sobrecoste energético de 170 millones de euros por la subida del precio de la energía que no ha sido compensado.

"Ir haciendo déficit no es la solución. Puedes hacerlo de forma puntual, pero tienes que corregirlo", ha dicho el vicepresidente, que duda que vaya a haber un aumento de pasajeros con la bajada de los precios, porque el problema está en los retrasos de los trenes, en que no hay suficientes frecuencias o en que el servicio no llega a todo el territorio.