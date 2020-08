Pymes proveedoras de ferias piden reorientar el sector hacia el público local

Proponen promover congresos sobre soluciones anticoronavirus o servicios digitales para empresas

Las pymes proveedoras de servicios para ferias y exposiciones han reclamado una "reorientación estratégica" del sector hacia el público local y nacional, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, según ha informado Pimec en un comunicado este martes.

Lo han defendido en una reunión organizada por la patronal para analizar la situación del sector y hacer propuestas para la reanudación de su actividad, "completamente parada" desde la cancelación del Mobile World Congress (MWC).

Los asistentes han considerado "esencial" poder retomar los eventos presenciales, puesto que han defendido que permiten más agilidad y eficacia a los empresarios y aportan riqueza a los territorios en los que se celebran.

Para ello, han abogado por que las instituciones feriales empiecen a dirigirse hacia los asistentes de proximidad e innoven con certámenes enfocados a las necesidades actuales de la pandemia y el confinamiento.

Por ejemplo, Pimec ha señalado que se pueden promover congresos sobre soluciones anticoronavirus para empresas, servicios digitales para pymes, restauración a domicilio, plataformas digitales de visualización en línea y servicios de reformas de viviendas.

MÁXIMAS GARANTÍAS

El empresario del sector Antonio Gaudi ha defendido que es "el momento" de reanudar la actividad ferial, con las máximas garantías de higiene y seguridad.

"Pronto lo harán nuestros vecinos europeos y no podemos comprometer el liderazgo ferial del país", ha expuesto Gaudi en su intervención.

Las pymes proveedoras han indicado que los protocolos para ferias ya están aprobados y se disponen de suficientes equipos de protección individual (EPI) para garantizar la máxima seguridad de expositores y asistentes.

También han subrayado que se tienen que tener en cuenta que las instalaciones feriales son lo suficientemente grandes para asegurar las necesarias distancias de seguridad.

FERIAS CANCELADAS

Desde la declaración del estado de alarma, se han cancelado un total de 56 ferias programadas en toda España, con unas pérdidas estimadas de al menos 400 millones de euros para sus proveedores, la mitad en Catalunya.

No obstante, Pimec ha remarcado que esta cifra no incluye los ingresos perdidos por las mismas instituciones feriales que no han podido vender metros cuadrados de exposición ni las perdidas que derivaron de la anulación del Mobile, que la patronal cifró en 220 millones de euros.