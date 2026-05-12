Quality Espresso plantea un ERE que afectará a la planta productiva en Barcelona, según sindicatos

Fachada de la sede de UGT Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía Quality Espresso ha planteado a los trabajadores su intención de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afectará a un número aún sin determinar de empleados, pero que se concentrará en el área de producción, según informan CC.OO. y UGT de Catalunya en un comunicado.

La empresa, que opera una planta de producción en la Zona Franca de Barcelona, además de oficinas y servicios de asistencia técnica, entre otros, ha fundamentado el procedimiento por causas económicas y la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado, han explicado fuentes de UGT a Europa Press.

Los sindicatos, sin embargo, alegan la deslocalización de la producción que hasta ahora se llevaba a cabo en Barcelona como principal causa, y ha lamentado la disminución del tejido industrial en la capital catalana.

La primera reunión entre la compañía y los trabajadores se celebrará el lunes 18 de mayo, momento en el que se comunicará la afectación del ERE sobre la plantilla, compuesta por alrededor de 117 trabajadores.

Tanto CC.OO. como UGT han rechazado el expediente y exigido que se retire y abrir un proceso de negociación que garantice los puestos de trabajo.