Quevedo y Post Malone abren un otoño de conciertos en Barcelona con Lady Gaga, Sabina y Katy Perry

Mumford & Sons, Manuel Carrasco, Raphael y The Offspring, otros conciertos antes de final de año

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Quevedo y Post Malone de la próxima semana abren una temporada de otoño de conciertos en el que recalarán en Barcelona artistas como Lady Gaga, Joaquín Sabina, Katy Perry, David Bisbal, Manuel Carrasco, The Offspring, Jamiroquai, Mumford & Sons y Manuel Carrasco.

El canario Quevedo ofrecerá un doblete de conciertos este lunes y martes para presentar su segundo álbum, 'Buenas Noches', mientras que el norteamericano Post Malone recalará el viernes en el Estadi Olímpic Lluís Companys dentro de su 'The Big Ass World Tour'.

Durante el mes de septiembre, otros conciertos que recibirá la ciudad son Jason Mraz (15 de septiembre, Palau de la Música), Bunbury (18 de septiembre, Palau Sant Jordi), Sebastián Yatra (19 de septiembre, Palau Sant Jordi), Pink Martini (19 de septiembre, Liceu) y el vocalista de Maneskin Damiano David (21 de septiembre, Sant Jordi Club).

También actuará el portorriqueño Mora (23 de septiembre, Palau Sant Jordi), Liberato (23 de septiembre, Razzmatazz), The Lemonheads (26 de septiembre, Apolo) y The Offspring (27 de septiembre, Pavelló Olímpic de Badalona).

OCTUBRE

Octubre será el mes en que Barcelona vivirá los conciertos de la gira de despedida de Joaquín Sabina, que arrancó en mayo, y que pasará por el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 2 y 4 de octubre, y el Festival B, que se celebrará el 3 y 4 de octubre en el Parc del Fòrum, contará con Amaia, Judeline, Ralphie Choo, Cala Vento y El Petit de Cal Eril

Además de por la gira de despedida de Sabina, octubre también acogerá el regreso a Barcelona de Lady Gaga con tres conciertos de la gira 'Mayhem Tour' los días 28, 29 y 31 de octubre y para los que las entradas están agotadas.

Ese mes tendrá conciertos como los de Coheed & Cambria (8 de octubre, Apolo), Gogol Bordello (9 de octubre, Razzmatazz), Manuel Carrasco (10 de octubre, Palau Sant Jordi), Manuel Turizo (11 de octubre, Sant Jordi Club), Mazoni (11 de octubre, Apolo), Counting Crows (14 de octubre, Razzmatazz), Miguel Poveda (15 de octubre, Liceu), Tarta Relena (16 de octubre, Paral·lel 62), Los Planetas (17 de octubre, Sant Jordi Club), Lacuna Oil (20 de octubre, Apolo), The Darkness (21 de octubre, Apolo) y Orishas (22 de octubre, Razzmatazz).

También habrá conciertos de Duki (24 de octubre, Palau Sant Jordi), Ojete Calor (25 de octubre, Sant Jordi Club), Los Pecos (26 de octubre y 28 de diciembre, Palau Sant Jordi), de la gira de despedida de Refused (28 de octubre, Razzmatazz), Miguel Ríos (28 de octubre, Liceu) y Albert Pla (31 de octubre, Razzmatazz).

NOVIEMBRE

Noviembre se iniciará con distorsiones de guitarras a cargo de The Hives (1 de noviembre, Sant Jordi Club) y Parkway Drive (2 de noviembre, Sant Jordi Club), dando paso a regresos esperados como el de Jamiroquai (6 de noviembre, Palau Sant Jordi), Katy Perry (9 de noviembre, Palau Sant Jordi) y Laurie Andersons (10 de noviembre, L'Auditori).

Otros conciertos del mes serán los de Los Secretos (2 de noviembre, Liceu), Elefantes (2 de noviembre, Paral·lel 62), Zaz (3 de noviembre, Razzmatazz), Enter Shikari (5 de noviembre, Razzmatazz), Los Sirex (7 de noviembre, Apolo), Judit Neddermann (7 y 8 de noviembre, Casino Aliança) y Leiva (8 de noviembre, Palau Sant Jordi).

También recalarán el vocalista de Rammstein Til Lindemann (13 de noviembre, Sant Jordi Club), la gira de despedida de Lágrimas de Sangre (14 y 15 de noviembre, Sant Jordi Club), Larkin Poe (15 de noviembre, Razzmatazz), Peggy Gou (Parc del Forum), Roxette (16 de noviembre, Sant Jordi Club), Ana Belén (18 de noviembre, Palau de la Música), Els Pets (20 y 21 de noviembre, Paral·lel 62) y Anuel AA (22 y 26 de noviembre, Palau Sant Jordi).

En un mes muy poblado de conciertos se completará con Mumford & Sons (23 de noviembre, Palau Sant Jordi), Turnstile (24 de noviembre, Sant Jordi Club), Tommy Cash (26 de noviembre, Apolo), The Waterboys (27 de noviembre, Paral·lel 62), Marilyn Manson (27 de noviembre, Palau Olímpic de Badalona), Palau Sant Jordi), Antonio Orozco (28 y 29 de noviembre, Palau Sant Jordi) y Tom Odell (Sant Jordi Club, 30 de noviembre).

DICIEMBRE

En diciembre, Barcelona contará con conciertos como el de Yerai Cortés (9 de diciembre, Palau de la Música), Ara Malikian (11 de diciembre, Liceu), Biznaga (13 de diciembre, Razzmatazz) y Mónica Naranjo (19 de diciembre, Palau Sant Jordi).

También lo harán Raphael (20 de diciembre, Palau Sant Jordi), Bala (20 de diciembre, Razzmatazz), David Bisbal (23 de diciembre, Palau Sant Jordi), Loquillo (27 de diciembre, Sant Jordi Club), Nil Moliner (27 de diciembre, Palau Sant Jordi).

Un otoño de conciertos que dará paso a un 2026 en el que ya hay conciertos anunciados como los de Fito y Fitipaldis (16 y 17 de enero, Palau Sant Jordi), Julieta (13 de febrero, Sant Jordi Club), Ludovico Einaudi (27 y 28 de marzo, Liceu), Dani Martín (25 de abril y 24 de octubre, Palau Sant Jordi), El Último de la Fila (3 y 7 de mayo, Estadi Olímpic) y Bad Bunny (22 y 23 de mayo, Estadi Olímpic).