Torra insiste en el ultimátum a Sánchez y tiene "prisa" para liberar a los presos

10/10/2018

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reafirmado este miércoles en el ultimátum de un mes que lanzó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que ofreciera un referéndum de autodeterminación a Cataluña.

"No hemos recibido ninguna respuesta a las peticiones que hemos hecho. Por eso dije lo que dije. Necesitamos que Pedro Sánchez antes de noviembre haga un gesto y diga si hay un referéndum", ha explicado en la sesión de control al Govern en el Parlament.

Torra ha explicado que en su reunión con Sánchez en julio le pidió que aquel encuentro no fuera solo una foto, sino que tuviera resultados, y en este momento ve difícil que así sea: "Me temo que fue solo una foto".

"El crédito del presidente Sánchez se ha acabado. Necesitamos una oferta ya sobre la mesa", ha concluido Torra, que insiste en el ultimátum de la semana pasada pese a que generó incomodidad en ERC y el PDeCAT.

MIQUEL ICETA: DIÁLOGO

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha recordado a Torra que el independentismo ha perdido la mayoría en el Parlament, y ha dicho que, ante este escenario y ante cualquier otro, es un error del Govern ahondar en la dinámica del "todo o nada".

Ha instado a Torra a aprovechar que "hay un gobierno --central-- dialogante", y ha insistido en que la Generalitat debe empezar por situar siempre las instituciones en la legalidad si quiere una solución.

Iceta le ha recordado que la Generalitat se comprometió a crear antes del verano un espacio de diálogo entre los partidos catalanes para abordar soluciones, y ha lamentado que lo único que hace el Govern es "aguantar" como puede hasta las sentencias del juicio sobre el proceso soberanista para luego convocar elecciones.

Torra ha prometido no abandonar la bandera del diálogo, pero ha asegurado que no puede renunciar a la independencia y que el Gobierno central no tiene esta actitud dialogante, sino que es pura "retórica".

PRESOS SOBERANISTAS

Torra ha defendido que la Generalitat gobierna para todos los catalanes, independentistas o no, pero ha afirmado que la autodeterminación y la situación de los presos soberanistas es su prioridad este mandato: "Yo tengo prisa para sacar a los presos políticos de las cárceles".

También ha reclamado a Sánchez que los políticos que se fueron al extranjero puedan regresar sin represalias: "Me muero de ganas de abrazar al presidente Puigdemont y a Marta Rovira aquí, en este Parlament".