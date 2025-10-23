La R1 de Rodalies suspende su circulación entre L'Hospitalet y Badalona (Barcelona) por viento

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La R1 de Rodalies ha suspendido la circulación de sus trenes este jueves cerca de las 17 horas entre L'Hospitalet de Llobregat y Badalona (Barcelona) por el fuerte viento, informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

De hecho, los trenes han dejado de circular entre El Clot y Badalona cerca de las 14.30 horas por la presencia de un obstáculo en las vías, pero finalmente se ha cortado desde el punto de origen de la línea.

Por estos hechos, Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.