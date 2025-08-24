La R3 de Rodalies recupera su circulación en toda la línea tras solucionarse la avería

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea R3 de Rodalies de Catalunya ha recuperado su circulación ferroviaria en toda la línea, tras solucionarse este domingo hacia las 18.20 la avería en la infraestructura que ha interrumpido el servicio de la línea desde las 11 horas.

Los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales, informa Rodalies en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El tramo afectado ha sido entre Parets del Vallès y Granollers-Canovelles (Barcelona) y a causa de esta avería se ha cancelado la expedición de los trenes con origen en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Rodalies ha establecido un servicio alternativo.