La R3 de Rodalies vuelve a interrumpir su circulación por una nueva avería

Archivo - Una persona accediendo a un tren de Rodalies. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea R3 de Rodalies de Catalunya ha vuelto a interrumpir su circulación este domingo sobre las 11 horas, después de haberla restablecido por la mañana tras las averías en la catenaria en la tarde del sábado.

El tramo afectado es el que va entre Parets del Vallès y Granollers-Canovelles (Barcelona), a causa de una incidencia en la infraestructura, según ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

A causa de esta avería se ha cancelado la expedición de los trenes con origen en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Rodalies está estableciendo un servicio alternativo, y además Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat por este corte de circulación.