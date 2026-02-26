Rafael Serra, elegido nuevo presidente de Acave durante un mandato de 4 años

Rafael Serra, elegido nuevo presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) - ACAVE

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rafael Serra ha sido elegido este jueves nuevo presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), tras imponerse a la candidatura del hasta ahora presidente, Jordi Martí, en las elecciones para la nueva Junta Directiva y asumirá la presidencia durante 4 años, informa la entidad en un comunicado.

Serra ha basado su propuesta en un "cambio completo" en la forma de entender la asociación, centrándose en un modelo de liderazgo compartido que responda a los retos más urgentes que afrontan las agencias, siendo el mayor de ellos la digitalización y las nuevas oportunidades y amenazas que presenta la inteligencia artificial.

En este ámbito, pone sobre la mesa una línea de trabajo práctica con los asociados, ofreciéndoles programas de formación y capacitación en el ámbito de la inteligencia artificial, así como la unidad del sector y el reingreso en la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

El nuevo presidente de ACAVE ha puesto en valor el trabajo realizado por la anterior Junta Directiva y ha asumido la "complejidad" del momento en que está inmerso el sector de las agencias de viajes.

"Soy el catalizador de un equipo de 20 personas que son unos auténticos cracks y estoy convencido de que nos darán muchas sorpresas positivas para el sector en estos próximos meses y años", ha señalado.