Raimundo Rodríguez toma posesión como inspector general del Ejército y ve "incertidumbre geopolítica"

El teniente general Raimundo Rodríguez Roca jura su cargo como Jefe de la Inspección General del Ejército (IGE), en el Palacio de Capitanía de Barcelona, a 2 de marzo de 2026

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teniente general Raimundo Rodríguez Roca ha tomado posesión este lunes en el Palacio de Capitanía General de Barcelona como Jefe de la Inspección General del Ejército (IGE) y, durante su discurso, ha señalado una "incertidumbre geopolítica ciertamente preocupante".

El cargo que ha jurado lleva implícita la Representación Institucional de las Fuerzas Armadas en Catalunya, Aragón, Navarra y La Rioja, además de la Representación Institucional del Ejército de Tierra en Catalunya.

El acto ha estado presidido por el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Amador Enseñat y Berea, y la ceremonia ha comenzado con la incorporación de la Fuerza a la formación y los honores de ordenanza reglamentarios, seguido de la lectura del Real Decreto de nombramiento.

Tras prestar juramento del cargo, Rodríguez Roca ha destacado la importancia de las infraestructuras como elemento sustancial de las capacidades militares: "La disponibilidad y modernización de las infraestructuras existentes generan mejoras operativas a corto plazo, reforzando la preparación del personal y la operatividad".

Asimismo, ha añadido que principal desafío consiste en incorporar los elementos de las nuevas tecnologías duales en la mejora paulatina de la vida y funcionamiento de los acuartelamientos militares.

En este sentido, el nuevo inspector general espera que la red de bases y acuartelamientos sea inteligente, que cumpla con la normativa medioambiental y que sea energéticamente eficiente.

APLICACIÓN DE LA IA

También, que pueda hacer frente a las nuevas amenazas híbridas que afectan a la seguridad de las bases aprovechando las oportunidades de las tecnologías duales, de vigilancia y detección "tales como drones aéreos y aplicación de la inteligencia artificial".

Por todo ello, plantea esta estructura de acuartelamientos como una red de "bases de operaciones" desde las que también se apoyan las fuerzas propias en tránsito en casos de emergencia y crisis en apoyo a la acción interior del Estado.

Para concluir su discurso, ha dicho que asume su cargo con "ilusión y confianza" y ha trasladado su plena disponibilidad para colaborar con todas las autoridades e instituciones, así como a la sociedad civil, con lealtad y espíritu de servicio.

SUSTITUYE A BUSQUIER

Rodríguez Roca sustituye al teniente general Manuel Busquier Sáez, que tomó posesión del cargo en febrero de 2022 y ahora ha pasado a la reserva, y sobre el que el JEME ha dicho que ejerció su cargo de forma excepcional y con fructífero desempeño: "Ejerció sus responsabilidades de forma brillante pero sin aspavientos".

A Raimundo Rodríguez Roca, el JEME le ha trasladado que goza de su máxima confianza y que es "un magnífico oficial general con inmejorables cualidades personales, que reúne la experiencia y el prestigio profesionales idóneos para ejercer el cargo".

"Tu responsabilidad no es abstracta ni teórica: es concreta, territorial y diaria. Se materializa en cada base, en cada acuartelamiento, en cada instalación donde nuestros hombres y mujeres viven, se preparan y sirven a España", le ha transmitido.

Además, le ha recordado que es a él a quien corresponde garantizar que las bases, acuartelamientos y establecimientos no solo funcionen, sino que lo hagan con "estándares adecuados de seguridad, eficiencia y calidad de vida", porque no hay una preparación eficaz si no existe un entorno adecuado en el que desarrollarla.

ASISTENTES

Al acto han asistido el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres; y el tercer teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, además de otros representantes institucionales.

También han estado presentes el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapro y el comisario jefe del cuerpo policial catalán, Miquel Esquius; el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Antonio Pizarro; el jefe Superior de la Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez, y el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez.