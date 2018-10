Rajoy a Catalunya: "En España es posible crear puntos de encuentro y por mí no va a faltar"

Actualizado 22/09/2012 16:36:48 CET

ORENSE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tendido la mano al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para "dialogar, hablar y escuchar" respecto a las reivindicaciones del Gobierno catalán.

"Creo que en España es posible crear puntos de encuentro y, desde luego, por mí no va a faltar. Yo no voy a ser el responsable de que eso no ocurra si es que eso al final no ocurre", ha afirmado en un acto de precampaña del PP en Orense.

El presidente ha asegurado respecto a la situación de Catalunya que "no consiste en que las cosas son blancas o negras, porque hay otros tonos en la vida como todo el mundo sabe, y hay otros intereses y otros sentimientos".

Rajoy ha invitado al diálogo tras remarcar que "las comunidades son muy importantes", ya que suponen el 36 o 37 por ciento de gasto estatal. Con todo, ha dejado claro que el PP "defiende la Constitución Española y la cohesión territorial y social".

"Quien quiera hablar conmigo, yo estoy a su disposición", ha zanjado, para agregar que "las soluciones a los problemas no se arreglan creando otros problemas, y no se sale de una crisis creando otra crisis".