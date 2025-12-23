La Rambla de Barcelona ganará un 33% de espacio para el ciudadano reduciendo el número de terrazas

Balletbò, Gil y Pallarols en rueda de prensa este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha avanzado que la Rambla de la ciudad ganará un 33% de espacio para el ciudadano en 2026, reduciendo el número de terrazas y coincidiendo con el inicio de las obras en la parte central de la vía, que ya obligará a eliminar algunas de ellas.

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes junto al director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols; y el presidente de Amics de la Rambla, Àlex Balletbò.

"Es importante decir que hablar de las Ramblas es hablar de vecinos, de flores, quioscos, actividad cultural, memoria, comercio y de terrazas. Nos toca hacer una visión de transformación y nos toca generar espacios de diálogo para generar consensos y no poner en riesgo la viabilidad de los negocios", ha sostenido.

El principio de acuerdo al que han llegado con las dos entidades representadas en la rueda de prensa indica que, una vez terminadas las obras, las terrazas volverán en nuevos espacios y con una nueva imagen para "reforzar la identidad y la calidad del servicio", han coincidido en afirmar Pallarols y Balletbò.

Gil ha reiterado que el objetivo final del gobierno municipal es "hacer una Rambla que vuelva a ser de todo el mundo y que todas las formas diferentes de vivirla puedan tener su espacio", un hecho que, en sus palabras, pasa por conseguir equilibrios.

PALLAROLS Y BALLETBÒ

En su intervención, Pallarols ha incidido en que no se trata de un acuerdo definitivo, si no que es un principio de acuerdo porque "aun falta por definir cómo se reducirá el número de terrazas sin que se pongan en peligro los negocios".

"A nuestro entender, queremos tenerlo terminado antes de que se acabe enero. Sí que estamos todos de acuerdo que reubicar las terrazas entre los alcorques es una buena opción y estamos buscando la manera de hacer compatible el objetivo de mayor espacio de paso con el de que los negocios de restauración sigan funcionando", ha expresado.

Por su parte, Balletbò ha destacado que su asociación es "transversal", ya que está formada por vecinos y comerciantes y que este hecho les lleva a encontrar lo mejor para la Rambla, textualmente.

Además, ha subrayado la importancia de que la reducción de terrazas se pueda suplir con "la calidad que se pueda ofrecer".