El I Rambla Film Festival premia a 'Barcelona y Acció' (Betevé), Cerezo, Passola y Cadena

La primera edición de la Rambla Film Festival (RFF) clausurará este viernes por la noche su primera edición con la entrega de los Premios Rambla de Cine en el Museu de la Cera de Barcelona. - LA RAMBLA FILM FESTIVAL (RFF)

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rambla Film Festival clausurará este viernes a las 19.00 su primera edición entregando los Premis Rambla de Cine en el Museu de la Cera de Barcelona: reconocerá la trayectoria del programa de Betevé 'Barcelona i Acció', de los productores Enrique Cerezo e Isona Passola, los directores Jordi Cadena, Jana Montllor y Xavier-Daniel y la actriz Mireia Ros.

La Noche de los Premios Rambla de Cine también distinguirá a la Barcelona Film Commission (del Ayuntamiento de Barcelona), y el palmarés del festival incluye como mejor película de la sección oficial competitiva a 'LaRoy, Texas' de Shane Atkinson, que también recibirá el premio a mejor interpretación para Dylan Baker, informan los organizadores en un comunicado.

MEJOR DIRECCIÓN Y GUIÓN

Los premios a mejor dirección y mejor guión serán para la película china 'Diary of a young Man' del realizador Zheng Honglai, y el premio Women in film para una directora debutante en el panorama internacional para la directora turca Belkis Bayrak por su film 'Gülizar'.

El filme 'Vinchuca', de Luis Zorraquin, recibirá el premio especial del jurado, mientras que el Premio de la sección dedicada al cine dentro del cine será para 'Vlasta, el recuerdo no es eterno' de Candela Vey y Tino Pereira, ex-aquo con el cortometraje 'Quelques Siècles de Plus' de Raphaël Martin-Dumazer.

MEJOR BSO Y CORTOMETRAJE

En la categoría de Mejor BSO se premiará a Jordi Longán por la música de la película 'The Roots'; el premio al mejor cortometraje será para 'Las Subordinadas del género' de Alicia Rodríguez, y el mejor cortometraje en versión original catalana para 'La Gran Esmaixada' de Carles Puig Mundó.

El jurado dedicará también una mención al filme colombiano 'Body, spirit & bureaucracy' de Paul Gustavo Barrios y el festival prevé prolongar sus actividades en febrero y marzo con Fòrum del festival, que ofrecerá proyecciones de la sección de documentales en el Museu Marítim de Barcelona y en el Real Cercle Artístic.