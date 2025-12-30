Ramon Lamiel (Trànsit) aclara que la baliza V16 "no está conectada con el 112"

Una baliza V16 - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicado que la baliza V16, que será obligatoria en España a partir del 1 de enero, "no está conectada con el 112", por lo que seguirá siendo necesario llamar para activar a los servicios de emergencias.

Lo ha asegurado en una entrevista en 'El matí de Catalunya Ràdio' este martes, en la que ha señalado que la baliza sí está conectada a la nube 3.0 de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que podrán recibir información de los vehículos averiados, aunque esta información ya la reciben en la actualidad por parte del 112: "Será probablemente redundante en algunas ocasiones".

Lamiel ha recomendado a los usuarios que, aunque ya no será necesario colocar el triángulo, no se confíen, abandonen el vehículo "por el lado seguro", se protejan tras la mediana o las protecciones de hormigón y llamen al 112.

Además, ha dicho que, en el caso de Catalunya, los 12 atropellos de viandantes se debieron "mayoritariamente" a que estaban cruzando o circulando por la vía, pero no colocando un triángulo tras una avería.

Preguntado sobre los desplazamientos de Fin de Año, Lamiel ha pedido "ser prudentes, controlar la velocidad, evitar las distracciones y, sobre todo, si vas a conducir, no beber alcohol".