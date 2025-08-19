Randstad busca 100 profesionales para la campaña de la manzana en Lleida

Archivo - Manzanas de una variedad adaptada a las elevadas temperaturas. - IRTA - Archivo

LLEIDA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa de talento Randstad ha iniciado el proceso para encontrar a 100 profesionales para trabajar en la campaña de la manzana en Lleida, que comienza a finales de agosto y durará hasta primeros de noviembre, informa en un comunicado este martes.

La firma destaca que "los profesionales no necesitan formación ad hoc, pero es valorable experiencia previa" para abastecer la demanda de mano de obra en una de las principales zonas productoras de manzana de España, especialmente en el pico de mayor necesidad, que se sitúa entre los meses de septiembre y octubre.

La demanda principal de profesionales se centra en los puestos de peones agrícolas y envasadores, que "no suelen requerir una alta cualificación, aunque la experiencia previa en tareas agrícolas es valorada", según Randstad.

La duración de los contratos para los temporeros es variable: puede oscilar desde unas pocas semanas hasta los tres meses que puede durar la campaña completa en una misma explotación.

"La campaña frutícola en Lleida representa una importante oportunidad de empleo para la zona. Este año, las previsiones de contratación son muy positivas en el sector, caracterizado por un déficit de talento creciente", ha subrayado el director de zona de Randstad España, Joel Barón.