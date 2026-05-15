Reabierta la C-16 en el Túnel del Cadí (Lleida) tras una manifestación de profesores

Profesores cortan la C-16 a la altura del Túnel del Cadí (Lleida) - USTEC
LLEIDA 15 May. (EUROPA PRESS) -
La circulación viaria en la carretera C-16 a la altura de Riu de Cerdanya (Lleida), en el Túnel del Cadí, se ha reabierto este viernes a las 20.30 horas tras el corte realizado por una manifestación de docentes.
En un mensaje en 'X' este viernes, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que ya se ha reabierto la ciculación en ambos sentidos tras una hora y media de corte, aproximadamente.
Este viernes la huelga en Educación es territorializada en Lleida, Alt Pirineu y Aran.