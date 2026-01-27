Reabierta la C-31 en Badalona (Barcelona) tras protestas de vecinos para reclamar "más seguridad"

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopista C-31 a la altura de Badalona (Barcelona) se ha podido reabrir a la circulación en ambos sentidos este martes sobre las 20.10 horas, después que vecinos del barrio de Sant Roc de la localidad hayan invadido la calzada y hayan cortado el tráfico sobre las 18.15 para reclamar "más seguridad".

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que este corte llega después de que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se reuniera este lunes con representantes de los vecinos, en la que le trasladaron sus peticiones y reclamaciones.

Según las mismas fuentes, la acción de este martes se ha hecho para reclamar un encuentro con representantes de la Generalitat.

RETENCIONES

Las protestas han provocado el bloqueo de la vía durante prácticamente dos horas, tanto en la entrada como en la salida de la capital catalana.

Por otro lado, los Mossos d'Esquadra han acudido al lugar con diversas patrullas, así como la Policía Local de Badalona.

Fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) informan que hay retenciones de unos 3-4 kilómetros en ambos sentidos.