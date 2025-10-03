Reabierta la AP-7 en Sant Celoni (Barcelona) tras el corte por una manifestación

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La AP-7 en Sant Celoni (Barcelona) en sentido sur ha sido reabierta este viernes sobre las 8.17 horas tras el corte producido por una manifestación.
La vía ha estado cortada alrededor de una hora y ha registrado hasta 6 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Han añadido que, tras reabirir la carretera, un vehículo se ha averiado en ese mismo punto y está provocando retenciones de 3 kilómetros.