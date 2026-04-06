Reabierta por completo la C-32 en Gavà (Barcelona) afectada por un incendio

La carretera C-32 a la altura de Gavà (Barcelona)
La carretera C-32 a la altura de Gavà (Barcelona) - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 6 abril 2026 15:31
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BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-32 a la altura de Gavà (Barcelona) ha reabierto completamente en todos sus carriles en dirección Barcelona este lunes sobre las 15.15 horas, tras haber limitado la circulación a un único carril por un incendio de vegetación que ha afectado a un margen de la vía.

Según ha informado el Sevei Català de Trànsit vía X, la situación está normalizada en este punto después de haberse registrado retenciones a causa de este incendio entre Gavà y Castelldefels (Barcelona).

Los Bombers han desplazado 7 dotaciones a este punto y han informado que el incendio, además de quemar el margen de la vía, ha generado un foco secundario en el Parc Agrari del Baix Llobregat.

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