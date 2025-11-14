Reabierta la N-II en Pontós (Girona) tras el corte por manifestación

GIRONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La N-II entre Pontós y Garrigàs (Girona) ha quedado reabierta en ambos sentidos este viernes a las 8.27 horas tras el corte por manifestación.

La vía estaba cortada desde este viernes a las 5.47 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Sigue cortada la N-141 en Bossòst (Lleida) en ambos sentidos desde este viernes a las 7.21 horas por la presencia de árboles caídos en la vía, y se registran 5 kilómetros de colas por la incidencia.