Reabierta la A-7 en Tarragona tras la concentración de manifestantes de la docencia

TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La A-7 y sus accesos en Tarragona vuelven a estar abiertos tras la concentración de docentes que este jueves que sobre las 16.30 ha cortado la vía en ambos sentidos.

Hacia las 15 horas ya se habían cerrado los accesos a la A-7 en el mismo punto por "regulación del tráfico" tras detectar docentes que se estaban manifestando en la zona, según informan fuentes del Servei Català de Trànsit (STC) a Europa Press.

Durante esta jornada, la huelga educativa tiene lugar en Tarragona y Terres de L'Ebre, y durante la mañana de este jueves los manifestantes han cortado la N-240, para posteriormente desplazarse hasta el centro de la ciudad.