Reabierto un carril de la AP-7 en Barberà del Vallès (Barcelona) tras retirar la carga del camión

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Barberà del Vallès (Barcelona) ha podido reabrir uno de sus carriles este lunes cerca de las 17.30 horas tras la retirada de la carga de un camión que ha caído desde la B-141, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El vehículo ha caído desde un paso elevado que cruza por encima de la autopista y ha roto parte del cierre de seguridad, por lo que se ha tenido que cerrar para asegurar la seguridad de los otros vehículos, así como para limpiar la calzada, que ha quedado llena de chatarra que transportaba el mismo camión.

El tráfico se está recuperando y hay unos cinco kilómetros de lentitud en la autopista en dirección Tarragona.