Reabre la C-58 en sentido sur en Sant Quirze (Barcelona) tras el corte por la huelga de docentes

Cortada la C-58 en ambos sentidos en Sant Quirze (Barcelona) por la huelga de docentes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La C-58 en sentido sur en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) ha reabierto este jueves sobre las 8.23 horas tras el corte provocado por la huelga de docentes.
La vía en sentido norte sigue cortada desde las 7.50 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
En esta cuarta jornada de protestas de la huelga descentralizada de Educación se esperan cortes en carreteras de Girona, Maresme y el Vallès Occidental y Oriental.