Reabre la estación de Sants de Barcelona tras la manifestación estudiantil pro Palestina.

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de Sants de Barcelona ha reabierto su acceso por la plaza de Joan Peiró después de que manifestantes de la marcha estudiantil pro Palestina intentaran entrar al recinto y lanzaran objetos contra el McDonald's que se encuentra en este mismo acceso.

La estación ha permanecido cerrada durante cerca de una hora este miércoles después de que los Mossos d'Esquadra haya dispersado a manifestantes que han intentado acceder tras finalizar la manifestación a las 13.15 horas.

La marcha ha reunido a unas 7.300 personas, según la Guàrdia Urbana, y ha empezado a las 12 horas en la plaza Universitat y ha recorrido la Gran Via y la calle de Tarragona hasta llegar a la estación de Sants.