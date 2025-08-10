Reabre al tráfico la calle Pi i Margall de Barcelona tras cambiarse el pavimento central

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de la calle Pi i Margall se ha reabierto este domingo tras acabar las obras de sustitución del pavimento de la calzada central entre la plaza Joanic y la ronda Guinardó, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Es un aglomerado asfáltico más resistente que el pavimento de granito de la reurbanización que se acabó a finales de 2023: tenía "desperfectos que ponían en peligro la seguridad" y además faltaba adherencia de la pintura de los pasos de peatones y de la señalización horizontal.

Por eso el nuevo pavimento se empezó a instalar a mediados de julio para mejorar la seguridad y durabilidad de la vía, con un coste de 982.558,77 euros.

Las líneas de bus afectadas también han recuperado su itinerario este domingo: V19, 114, el nocturno N6 y la lanzadora que sustituye el servicio de la L4 de Metro.

El primer tramo, entre las calles Escorial y Alsina, ya abrió al tráfico el viernes, para no coincidir con las afectaciones a la movilidad durante la fiesta mayor de Gràcia.

Las piezas de granito retiradas se aprovecharán como subbase en otras remodelaciones de la ciudad, medida que contribuye a "la descarbonización urbana así como a aumentar la durabilidad y el rendimiento de las nuevas calzadas".