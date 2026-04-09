Reabre a última hora del miércoles la R1 tras cortarse por atropello mortal en Vilassar (Barcelona)

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La línea R1 de Rodalies ha reabierto a las 23 horas de este miércoles tras cortarse entre el Masnou y Mataró por el atropello mortal de una persona en Vilassar de Mar (Barcelona), informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
La circulación ha sido interrumpida a petición de las fuerzas de seguridad antes de las 22 horas tras el atropello de una persona en un punto no autorizado de paso.
Renfe ha gestionado un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones con paradas intermedias.